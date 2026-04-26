Tuana Süren'den Avrupa gençler rekoru

(ANKARA) - Gürcistan'ın Batum kentinde devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar artı 86 kilogram kategorisinde milli halterci Tuana Süren, silkmede 145 kilogram kaldırarak Avrupa gençler rekorunu kırdı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar artı 86 kilogram kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Tuana Süren, silkmede 111 kilogram ile beşinci, silkmede 145 kilogram ile üçüncü olurken, toplamda ise 256 kilogram ile beşinci oldu.

Aynı sıklette mücadele eden Fatmagül Çevik koparmada 110 kilogramda, silkmede 134 kilogram ve toplamda 244 kilogram ile üç dalda da Avrupa altıncısı oldu.

Türkiye, Batum'daki şampiyonada dört altın, üç gümüş ve dokuz bronz madalya ile madalya sıralamasında Ermenistan ve Bulgaristan'ın ardından üçüncü sırayı aldı.

Türkiye, takım sıralamasını ise erkeklerde Ermenistan ve Bulgaristan'ın ardından üçüncü, kadınlarda Ukrayna'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: ANKA