Milli güreşçiler, Moğolistan'daki turnuvada 2 madalya aldı
Moğolistan'daki Ulanbator Açık Turnuvası'nın ilk gününde milli güreşçiler Murat Fırat gümüş, Muhammet Emin Çakır bronz madalya kazandı.
Milli güreşçiler, Ulanbator Açık Turnuvası'nın ilk gününde gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki "ranking serisi" turnuvasının ilk günü sona erdi.
Grekoromen stilde mindere çıkan Türk sporculardan Murat Fırat (67 kilo) gümüş, Muhammet Emin Çakır (55 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer