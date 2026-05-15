Milli kadın güreşçilerden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya

Milli kadın güreşçiler Kıymet Rümeysa Tezcan ve Özdenur Özmez, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Özdenur Özmez, finalde 20 saniyede tuş yaparak en hızlı galibiyete imza attı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda, kadınlar 69 kiloda Kıymet Rümeysa Tezcan ile 61 kiloda Özdenur Özmez, mindere çıktı.

Kıymet Rümeysa Tezcan, final müsabakasında Letonyalı rakibi Darja Markova'yı yenerek altın madalyaya ulaştı.

Özdenur Özmez ise final karşılaşmasında Bulgar rakibi Andrea Niseva'yı müsabakanın henüz 20. saniyesinde tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı. Özdenur Özmez, bu sonuçla şampiyonada final müsabakaları arasında en hızlı tuşla kazanan sporcu olmayı da başardı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
