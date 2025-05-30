Milli Güreşçiler Moğolistan'da 4 Madalya Kazandı

Milli Güreşçiler Moğolistan'da 4 Madalya Kazandı
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Türkiye Güreş Federasyonu, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ilk gününde milli güreşçilerin 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını açıkladı.

Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ilk gününde 4 madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Ulanbator'daki organizasyona 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla başladı.

Turnuvada 77 kiloda Ahmet Yılmaz altın, 72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin ile 67 kilo Murat Fırat gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 1 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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