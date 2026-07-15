Haberler

Milli güreşçiler, Macaristan'daki turnuvada mindere çıkacak

Milli güreşçiler, Macaristan'daki turnuvada mindere çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yarın başlayacak Polyak Imre ve Varga Janos Anma Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye, serbest stil, kadınlar ve grekoromen olmak üzere toplam 20 sporcuyla turnuvada yer alacak.

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenecek turnuvada madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı güreşçiler, başkent Budapeşte'de yarın başlayacak ve Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Sıralama Serisi takviminde yer alan Polyak Imre ve Varga Janos Anma Turnuvası'nda mindere çıkacak.

Türkiye, serbest stil, kadınlar ve grekoromen stil kategorilerinde toplam 20 sporcuyla temsil edilecek.

Serbest stil milli takımında 61 kiloda Tolga Özbek, 70 kiloda Ahmet Duman, 74 kiloda Muhammed Beşir ile Cüneyt Budak, 86 kiloda Alperen Atar, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak ve Süleyman Karadeniz, 125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl mindere çıkacak.

Kadınlar Milli Takımı'nda ise 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman ve 68 kiloda Nesrin Baş mücadele edecek.

Grekoromen stilde ise 60 kiloda Enes Başar, 63 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Fatih Bozkurt mindere çıkacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı

Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcıya böyle dedi
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları