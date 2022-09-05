Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu

Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası öncesi milli güreşçiler açıklamalarda bulundu.

Bolu kampının ardından çalışmalarına Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'nde devam eden milli güreşçiler, basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

97 kiloda mücadele eden milli güreşçi Metehan Başar da çok güzel bir takımları olduklarını belirterek, "Avrupa 2'ncisi olduk ve şimdi de hedefimiz takım halinde dünya şampiyonu olmak. Buna inanıyoruz. Avrupa Şampiyonası çok başarılı geçti. Buraya da iyi hazırlandık. Hem ferdi olarak şampiyonluk istiyorum hem de takım olarak şampiyonluk istiyoruz. Hedefimiz bu yöndeydi ve hazırlandık. Son Dünya Şampiyonaları'nda birçok altın madalya kazandık. Benim şu anda takımımıza olan inancım tam. Avrupa Şampiyonası'nda bunu gördük. Burası biraz daha kuvvetli bir turnuva olacak ama inşallah birçok madalyayla ülkemize döneceğiz. Her sporcu gibi benim de hayalim olimpiyat madalyası. Vizeyi Dünya Şampiyonası'nda almak daha iyi oluyor çünkü sonrasında süreç uzuyor. Seneye olimpik kilolarda vizelerimizi alıp Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.