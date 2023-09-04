Milli güreşçiler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Milli güreşçiler Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz, eylül ayında düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda kota alıp, olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Buse Tosun Çavuşoğlu ve Evin Demirhan Yavuz, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın son hazırlık kampını, Kadın Milli Güreş Takımı'yla Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıyor.

Nisanda Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, AA muhabirine, dünya şampiyonasının son hazırlık kampını yaptıklarını söyledi.

Hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu belirten Çavuşoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında her türlü madalyanın alındığını, olimpiyatlarda eksik olan altın madalyayı da almak istediklerini anlattı.

Çavuşoğlu, çalışmalarının çok sıkı devam ettiğini aktararak, "Genç bir ekip olduk. Büyükler kategorisine küçük kardeşlerimiz eklendi. Hepsi inanılmaz hırslı ve çalışkan. İnşallah onlar da hedeflerine ulaşır. Bizden sonra gelecek kardeşlerimiz kadın güreşini en az bizim kadar iyi temsil eder." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit'in sakatlık geçirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, Yasemin'in olimpiyatlarda altın madalya alabilecek sporculardan biri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu: "Kendime ve takım arkadaşlarıma inanıyorum"

Çavuşoğlu, dünya şampiyonasının ilk sınavları olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kalifikasyonlara kalmadan ilk 5'e girip olimpiyatlarda kürsümüzü, madalyanın rengini biz belirleyeceğiz. İnşallah sonucu güzel olur. Emeklerimizin karşılığını alırız. O inanç ve his olmasa bu antrenmanlar çok zor gelir, katlanılmayacak bir hal alır. O inanç bizi bugün burada var ediyor. Çünkü aktif olarak 17 senedir güreşin içerisindeyim ve gerçekten hedeflerime basamak basamak ulaştım. Şimdi bir olimpiyatlar kaldı. İnşallah orada da bir altın madalya nasip olur. Bütün çalışmalarımız o yönde. Kendime ve takım arkadaşlarıma inanıyorum."

Yavuz: "Hedefimizi yüksek tutuyoruz"

Son Avrupa şampiyonasında üçüncü olan Evin Demirhan Yavuz da sezonun başından beri 2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren dünya şampiyonası için hazırlandıklarını dile getirdi.

Bundan önce düzenlenen Avrupa şampiyonası ve turnuvaların kendileri için hazırlık maçı gibi olduğuna işaret eden Yavuz, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerine işaret etti.

Yavuz, takım olarak da dünya şampiyonasına odaklandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her zaman hedefimizi yüksek tutuyoruz. Güreşe başladığımızdan bu yana gittiğimiz tüm yarışmalarda kadın güreşi adına ilkleri başardık. Avrupa ve dünya şampiyonalarında alınmamış altın madalyamız yok. Sadece olimpiyatlarda var. Kadın güreşi çok güzel bir ivme yakaladı ve çok büyük başarılara imza attı. Dünya şampiyonasına da iddialı gidiyoruz. Dünya şampiyonasında da kesinlikle hedefimiz kürsünün zirvesinde yer almak. Takım halinde de güzel bir başarı elde etmek. İlk 5'e giren her sporcu olimpiyatlar için kotayı alacak. Biz biraz daha buna odaklandık. Çünkü olimpiyatlarda altın madalyamız yok. Oraya giden yol da buradan geçiyor. Buradaki madalya da orada ne kadar iddialı olduğumuzu gösterecek. Sezonu en iyi şekilde dünya şampiyonasıyla bitirip olimpiyatlara gitmeyi ve orada altın madalya almayı istiyoruz."