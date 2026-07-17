Serbest güreşçiler, Macaristan'da 2 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler serbest stilde 2 madalya elde etti.

Dünya sıralamasına puan veren Polyak Imre, Varga Janos ve Kozma Istvan Turnuvası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı.

61 kiloda mücadele eden Tolga Özbek gümüş, 86 kiloda mindere çıkan Alperen Atar ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Beşir (74 kilo) ve Fatih Altunbaş (92 kilo), bronz madalya maçlarında rakiplerine yenildi.

Kadınlar ve grekoromen stil müsabakalarıyla devam eden turnuva, 19 Temmuz Pazar günü sona erecek.