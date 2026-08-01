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Milli güreşçi Volkan Bilgin, 17 yaş altında dünya üçüncüsü oldu

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- Türkiye, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı

Azerbaycan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Volkan Bilgin, serbest stil 80 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki organizasyonda serbest stil müsabakaları gerçekleştirildi.

Volkan Bilgin, 80 kilodaki bronz madalya müsabakasında Mısırlı rakibi Yasin Aly Ezzat'ı 11-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Bu sonuçla milli takım, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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