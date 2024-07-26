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Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi çifte heyecan yaşıyor

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Eşi hamile olan milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken hem bebek süreciyle hem de madalya hedefiyle heyecanlanıyor. Akgül, olimpiyatın zorluğunun farkında olduklarını ve altın madalya için mücadele edeceklerini belirtti.

Eşi hamile olan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi "çifte" heyecan yaşayan milli güreşçi Taha Akgül, "Bizim için bebek süreci yaklaşıyor. İnşallah olimpiyattan sonra sağlıklı, sıhhatli, bereketiyle gelir, çifte sevinç yaşarız. İnşallah madalyayı boynuna takmak nasip olur." diye konuştu.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "olimpiyat psikolojisinin" diğer organizasyonlardan farklı olduğuna dikkati çekerek, "Olimpiyatın zorluğunun farkındayız. Olimpiyatta kimse kimseye kolay altın madalya vermiyor. İşimizin zor olduğunun fakındayız, rakiplerimiz iyi. Ama bu zorluğun üstesinden gelebilecek tecrübeye, kuvvete sahibiz." ifadelerini kullandı.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran Taha, ikinci olimpiyat şampiyonluğunu amaçladığını vurgulayarak "Hedefim kesinlikle altın madalya." dedi.

Hazırlık sürecini iyi geçirdiğini belirten Taha, "Elimden geleni yapacağım, kanımın son damlasına kadar savaşacağım. İnşallah rabbim bize milletimizin de dualarıyla altın madalyayı nasip eder. Onların duaları bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Dualarını eksik etmesinler." şeklinde konuştu.

Taha, Türkiye'nin 102 sporcuyla katılacağı Paris 2024'e ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarihimizin en başarılı olimpiyatı olabilir. Özellikle boksta favoriyiz, güreşte sürprizler olabilir. Rıza'nın olmaması bu anlamda gücümüzü biraz azalttı. Rıza olsaydı işimiz daha garantiydi. Okçuluk, cimnastik, tekvando... Her yerde madalyaya adayız. Tarihin en iyi olimpiyatı olabilir. Olimpiyat atmosferi çok farklı ama madalya olarak Tokyo'nun üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. Karate, Paris 2024'te yok, Tokyo'da karatede 4 madalyamız vardı. Yine de madalya sayısında çift haneyi göreceğimizi düşünüyorum."

Tokyo 2020'ye göre güreşte daha başarılı olacaklarını düşündüğünü anlatan Taha, "Tokyo'da 3 bronz madalya almıştık. Takım gerçekten iyi. Madalya sayında güreşte de Tokyo 2020'yi geçeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Heyecanımız iki katına çıktı"

Milli güreşçi, eşinin hamile olduğuna ve olimpiyatlar öncesi çifte heyecan yaşadığına da değindi.

Yoğun ve stresli bir dönem geçirdiklerine işaret eden Taha, şöyle devam etti:

"Eşim kendi ülkesinde. Kafam bir yandan da orada. İster istemez orayı da maçımı da düşünüyorum. Zor süreç, duaya ihtiyacım olacak. Heyecanımız aslında iki katına çıktı. Bizim için bebek süreci yaklaşıyor. İnşallah olimpiyattan sonra sağlıklı, sıhhatli, bereketiyle gelir, çifte sevinç yaşarız. İnşallah madalyayı boynuna takmak nasip olur."

Rıza Kayaalp'e destek çağrısı

Rıza Kayaalp'in yaşadığı "talihsiz olay" nedeniyle Paris 2024'te yer alamayacağını anımsatan Taha Akgül, milli güreşçiye destek çağrısı yaptı.

Rıza'nın 25 yıldır üst düzeyde bu sporu yaptığını ve Türkiye'ye sayısız madalyalar kazandırdığını vurgulayarak milli güreşçiye destek veren Taha Akgül, "Rıza kardeşimize çok üzüldük. Kendisine çok dikkat eden bir sporcu. Ufak bir ihmalle başına böyle bir olay geldi. Bu olaydan en kısa zamanda kurtulmasını diliyorum. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, inşallah Rıza'ya gerekli desteği verir. Onun yanında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Başına bir kaza geldi. Bu bir sporcunun başına gelebilecek belki en zor şey. O yüzden kendisine ve ailesine sabır diliyorum. Bu süreci en az hasarla atlatmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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