Haberler

Sakatlığını atlatan milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hedefi olimpiyat madalyası Açıklaması

Sakatlığını atlatan milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hedefi olimpiyat madalyası Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dizinden geçirdiği sakatlık ve ameliyatın ardından uzun süre minderdan uzak kalan milli güreşçi Süleyman Atlı, antrenmanlara başlayarak olimpiyat madalyası hedefiyle yeniden Türkiye'yi temsil etmek için ter döküyor.

Dizinden geçirdiği sakatlığın ardından uzun süre minderden uzak kalan 32 yaşındaki milli güreşçi Süleyman Atlı, yeni başarılar için antrenmanlara başladı.

Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat edilen milli sporcu, tedavi sürecinde güreşten uzak kaldı.

Serbest Güreş Erkek A Milli Takımı ile yeniden çalışmalara başlayan Süleyman, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek için ter döküyor.

Uluslararası organizasyonlarda 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Süleyman Atlı, AA muhabirine, bugüne kadar uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi pek çok kez temsil ettiğini söyledi.

Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde beş kez finale yükseldiğini, iki birincilik, üç de ikincilik elde ettiğini anlatan Süleyman, "Dünya şampiyonalarında bir gümüş ve iki bronz madalyam var. 2016 ve 2020 yıllarında iki kez olimpiyatlara katıldım ancak henüz madalya alamadım. Olimpiyatlar her sporcunun hayal ettiği, sporun zirvesi olan bir turnuva. Orada olmak güzel." dedi.

Süleyman Atlı, bir süredir sakatlıklarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır sakatlıklarla uğraşıyorum. Dizimden ameliyat oldum. 2011'den 2024'e kadar yaz, kış antrenman yaptım. Siklet sporcusu olduğum için kilo düşme sürecim oldu. Sakatlık süreci aslında benim için dinlenme ve toparlanma gibi oldu. Hem mental hem de fiziksel olarak şampiyonalara kendimi daha dinlenmiş ve hazır hissediyorum. Kariyerime yeni başarılar eklemek istiyorum."

Ameliyatın üzerinden 5 ay geçtiğini belirten milli güreşçi, "Antrenmanlarıma başladım. Hazırlık sürecim çok güzel geçiyor. Yetişebileceğim ilk turnuvaya katılmak istiyorum. Olimpiyatlara 2 yıl var. İnşallah 3 ay içinde minderlere dönüp Türk bayrağını tekrar temsil etmek istiyorum. Kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat madalyasının peşindeyim. Eksik madalyayı tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun çağrılarını geri çevirdi, 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına girdi

Tüm çağrıları geri çevirdi, Türkiye birincileri arasına girdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bir müslüman ülke daha sapkın gemiye limanları kapadı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü