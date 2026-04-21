Haberler

Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'ta sevinçle karşılandı.

Bozok Üniversitesi Türkiye Yüzyılı Konferans Salonu'nda izlenen şampiyona sırasında, Rıza Kayaalp'in annesi, babası, yakınları, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ve öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Mücadele sırasında milli güreşçi Rıza Kayaalp'in annesi, oğlunun başarılı olması için dua etti.

Rıza Kayaalp'in Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu olması, ailesine ve maçı takip edenlere büyük sevinç yaşattı.

Rıza Kayaalp'in madalya törenini izleyenler, İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Anne Sevgi Kayaalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmesinden çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oğluna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kayaalp, "Biz bayrak için çalışıyoruz. Orası güreş yeri, dövüş yeri değil. Benim oğlum da onlara vurabilirdi ama sabrıyla, şükrüyle kazandı. İki rakibi de oğluma vurdu, ben de anneyim, dayanamıyorum ama ona hep dua ettim. Onda duanın gücü, Türk gücü, Türk kanı var. Ben oğlumla çok gurur duyuyorum, mutluyum. Allah böyle evladı herkese versin." diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp ise şampiyon olan oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

Arda için neler dediler neler!
Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
Trump'tan İran'a 'idam beklediği' iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı

"Lütfen hepsini bağışla, bu harika bir başlangıç olur"
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e kötü haber

Zehir zemberek sözler söylemişti! İfadeleri başını yaktı