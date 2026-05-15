U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Özdenur Özmer'den altın madalya

Bulgaristan'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Özdenur Özmez, finalde rakibini 20 saniyede tuş ederek altın madalya kazandı ve şampiyonadaki en hızlı tuşla kazanan sporcu oldu.

Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Özdenur Özmez, Avrupa şampiyonu oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Özdenur Özmez, birinci turda Yunan rakibi Eleni Ntounia'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda ise Fransız Sandin Amblard karşısında 4-0 öndeyken rakibini tuşla yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli rakibi Lea Airaksinen'i 14-2 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde de İspanyol rakibi Eningo Asama'yı 8-0 yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Bulgar rakibi Andrea Niseva ile karşılaşan Özdenur Özmez, rakibini müsabakanın henüz 20. saniyesinde köprüye getirerek tuşla mağlup etti ve altın madalya kazandı. Milli sporcu, bu sonuçla şampiyonadaki final müsabakaları arasında en hızlı tuşla kazanan sporcu olmayı da başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
