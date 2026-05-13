U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ömer Arslan'dan bronz madalya

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ömer Arslan, grekoromen stil 45 kiloda bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. İlk turda Rus rakibine yenilen Arslan, repesajda Polonyalı rakibini geçerek finale yükseldi ve bronz madalya mücadelesini kazandı.

U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 45 kiloda mindere çıkan Ömer Arslan, ikinci turda Rus rakibi Umar Bogatyrev'e mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesinin ardından repesaj müsabakalarına katılan milli sporcu, Polonyalı Matvi Bezrukyi'i 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya maçına çıktı. Bronz madalya karşılaşmasında Moldovalı Mihai Codimschi ile karşılaşan Arslan, çekişmeli geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
