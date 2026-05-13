Güreş: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Milli güreşçi Ömer Arslan, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 45 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı güreşçi Ömer Arslan, grekoromen stil 45 kiloda mindere çıktı.
Ömer Arslan, repesaj müsabakasında Polonyalı rakibi Matvi Bezrukyi'i 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.
Moldovalı rakibi Mihai Codimschi'yi üçüncülük karşılaşmasında yenmeyi başaran Ömer Arslan, bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak