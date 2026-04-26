Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, Avrupa üçüncüsü oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Büyükçıngıl, serbest stil 125 kiloda bronz madalya aldı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun son gününde Hakan Büyükçıngıl, üçüncülük mücadelesi verdi.

Ermeni Khachatur Khachatryan'ı 6-2 yenerek üçüncü olan milli güreşçi, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı.

Elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov?'u tuşla, çeyrek finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Shamil Musaev'i 6-5 yenen Hakan, yarı finalde Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili'ye mağlup olmuştu.

Sporculuk döneminde serbest stil 125 kiloda Türkiye'ye olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandıran Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, üçüncülük karşılaşmasını tribünden izleyerek milli güreşçiye destek oldu.

Bronz madalya kazanan Hakan Büyükçıngıl, yaptığı açıklamada, "Takım olarak biraz şanssızdık. Hocalarımın hepsine çok teşekkür ederim. Bu başarı tek başına gelmiyor. Doktorumuz, masörümüz, herkesin emeği var. Hepsi bana inandı. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Federasyon başkanı Akgül'ün sporculuk döneminde mücadele ettiği sıklette güreşen Hakan, "Bu sıklette halkımız şampiyonluklara alışık. Başkanımız üst düzey bir sporcuydu. Ben de onun gibi olmak için çok çalışıyorum, inşallah olacağım." ifadelerini kullandı.

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş da "Hakan'ın kilosunda iyi sporcular vardı. Şampiyonluğumuz kıl payı kaçtı. Diğer arkadaşlarımız da güzel mücadele etti. Madalyaları kıl payı kaçırdılar. Mücadele ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Biz, buraya mücadele etmeye geldik. Genç, yeni bir ekibiz. Sporcularımızın birçoğu 23 yaş altında mücadele ediyor. Biraz pişmeye, tecrübeye ihtiyaçları var. Türk güreşinin başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.