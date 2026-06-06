Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Ulanbator Açık'ta bronz madalya kazandı
Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Moğolistan'daki Ulanbator Açık Turnuvası'nda kadınlar 57 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bediha Gün ve Evin Demirhan Yavuz ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Ulanbator Açık Turnuvası'nda üçüncü oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki "ranking serisi" turnuvasında kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, bronz madalya aldı.
Milli sporculardan Bediha Gün (59 kilo) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar