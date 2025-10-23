Milli Güreşçi Elmira Yasin Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Elmira Yasin, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Elmira Yasin, çeyrek finalde Çinli Yifei Shen'i 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Rus Valeria Trifonova karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapatan milli sporcu, ikinci devrede verdiği puanlarla mücadeleyi 4-1 kaybetti.

Bronz madalya mücadelesinde repesajdan gelen Kırgız Kaiyrkul Sharshebaeva'yı 6-3 yenen Elmira Yasin dünya üçüncüsü oldu.

Tuba Demir ve Nesrin Baş finalde

Şampiyonada milli sporcular Tuba Demir ve Nesrin Baş finale yükseldi.

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, ilk turda Ukraynalı Albina Rillia'yı 5-3, çeyrek finalde Polonyalı Patrycja Ewa Strzelczyk'i 2-1, yarı finalde Hintli Nishu Nishu'yu 6-4 yenerek finale çıktı.

68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş ise ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk'u 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Nesrin, çeyrek finalde Alman Gerda Barth'ı 8-1, yarı finalde de Kırgız Gülnura Tashtenbekova'yı 8-6 yenerek finale yükseldi.

Şampiyona, 27 Ekim Pazartesi günü sona erecek.