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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Yalova'da coşkuyla karşılandı

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova'da büyük bir karşılama ile karşılandı. Çavuşoğlu, elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanarak büyük başarı elde eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova'da coşkuyla karşılandı.

Yalova'da yaşayan Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyatlar sonrası kentte eşi Serkan Çavuşoğlu ile birlikte geldi. Milli güreşçi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı ve genç sporcular tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, daha sonra İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne oluşturulan konvoyla geçildi. Burada Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, milli sporcu Çavuşoğlu'nun elde ettiği dereceyle gururlandıklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, Çavuşoğlu'nun art arda Avrupa, Dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü olarak son yılların en büyük başarısını gerçekleştirdiğini söyledi.

Burada Müdür Kılıç ve Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Çavuşoğlu'na çiçek ve hediye takdim etti.

"Kadın güreşi adına kazanılmış ikinci olimpiyat madalyasını kazandım"

Milli güreşçi Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, olimpiyatlar için çok sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiğini hatırlatarak, "Olimpiyatlarda madalya almanın şu anda gururunu yaşıyorum. Memleketimde, yaşadığım şehirde güzel bir karşılama oldu. Mutluyum, gururluyum. Kadın güreşi adına kazanılmış ikinci olimpiyat madalyasını kazandım. Ülkemiz adına olimpiyatlarda madalya kazandırmak her sporcunun hayalidir. Ben de bugün hayalimi yaşıyorum" dedi.

"Koleksiyonumda eksik bir olimpiyat altın madalyası"

Yeni hedefler için biraz dinlendikten sonra yeniden çalışmalara başlayacağını anlatan Çavuşoğlu, "Bize destek veren, inanan herkese çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. Yaşım 28. Bir olimpiyatı daha kaldırabileceğimi düşünüyorum eşimin, ailemin desteğiyle birlikte. 2028 Los Angeles'ta da şu anda koleksiyonumda eksik bir olimpiyat altın madalyası, bunu kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. 4 yılın emeği var gerçekten ortada, büyük bir fedakarlık var. Operasyon geçirdim, sakatlıklar yaşadım ama güçlü bir Buse olarak madalyayı boynuma taktım. Bir dört yıl bizi neler bekliyor bilmiyorum ama yine güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yine altın madalyayı alıp sizlerle görüşmek istiyorum" şeklinde konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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