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Milli golfçülerden Letonya'da çifte gümüş

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Milli golfçüler Sude Bay ile Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı.

Milli golfçüler Sude Bay ile Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Letonya'nın Jurmala kentindeki Jurmala Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı ülkelerden 62 sporcu mücadele etti.

Kadınlar gross kategorisinde milli sporcu Sude Bay, turnuvayı 215 (-1) gross skorla ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Erkekler gross kategorisinde mücadele eden milli golfçü Duhan Sazak da 217 (+1) gross skorla ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA
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