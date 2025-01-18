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Milli Golfçü Mehmet Kazan, EDGA Portekiz Swing Gramacho'da Şampiyon Oldu

Milli Golfçü Mehmet Kazan, EDGA Portekiz Swing Gramacho'da Şampiyon Oldu
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Engelliler Golf Milli Takımı sporcusu Mehmet Kazan, 2025 EDGA Tur Portekiz'in ikinci ayağı olan EDGA Portekiz Swing Gramacho'da birinci olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Turnuvayı toplamda -2 skorla lider tamamladı.

EDGA Portekiz Swing Gramacho'da mücadele eden milli golfçü Mehmet Kazan şampiyon oldu.

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği 2025 EDGA Tur Portekiz'in ikinci ayağı olan EDGA Portekiz Swing Gramacho, 17-18 Ocak 2025 tarihlerinde Portekiz'de oynandı. Algarve şehrinde bulunan Gramacho Pestana Golf Resort'ta düzenlenen müsabakada Türkiye'nin yanı sıra Avusturalya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Litvanya, Hollanda, İskoçya, İsviçre, İsveç'den toplam 67 sporcu sahaya çıktı. Organizasyonda Türkiye'yi Milli Golf Takımı antrenörlerinden İdris Topar önderliğinde, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Kazan, turnuvanın ilk raundunu 70 (-2), ikinci raundunu 72 (par) gross skor oynayarak, toplamda 142 (-2) gross skorla iki günü de lider tamamlayarak, 2025 EDGA Tur Portekiz'un ikinci ayağı olan EDGA Portekiz Swing Gramacho'da şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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