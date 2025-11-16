Haberler

Milli Golfçü Deniz Sapmaz Avrupa Büyük Finali'nde Mücadele Edecek

Güncelleme:
Deniz Sapmaz, 18-20 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'nde 16 ve 21 yaş altı kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Ain Binicilik, Atıcılık ve Golf Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı organizasyonda 32 ülkeden 89 sporcu yer alacak. Turnuvaya 16, 21 yaş altı kategorilerindeki kadın ve erkek golfçüler katılacak.

Deniz, Dubai Desert Klasik Gençler Turnuvası'nda şampiyon olarak katılmaya hak kazandığı Avrupa büyük finalinde, hem 16 hem de 21 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışacak.

16 yaşındaki milli golfçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu turnuvada oynayabilmek ve Türkiye'yi temsil etmek, hem beni motive ediyor hem de gururlandırıyor. Böyle önemli bir organizasyonda yer aldığım için heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
