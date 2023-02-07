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Milli futbolcu Merih Demiral, deprem bölgesindeki AFAD'ın açıklamasına sert tepki gösterdi: Yetersiz!

Spor Haberleri

Milli futbolcu Merih Demiral, depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdüren AFAD'ın, "Bölgede 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 gönüllü ve 4 bin 470 mehmetçik görev yapmakta." açıklamasına tepki gösterdi. "Yetersiz!" ifadesini kullanan Demiral, "Bölge nüfusu yaklaşık 15 milyon. İnsanlarımız kaç saattir göçük altında yardım bekliyor!" paylaşımında bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe depremler sonrası 10 il felaketi yaşadı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Afad'ın açıklamasına milli futbolcu Merih Demiral tepki gösterdi.

"İNSANLARIMIZ KAÇ SAATTİR GÖÇÜK ALTINDA YARDIM BEKLİYOR"

İtalyan ekibi Atalanta forması giyen Merih Demiral, Afad'ın "Bölgede 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 gönüllü ve 4 bin 470 mehmetçik görev yapmakta." açıklamasına "Yetersiz! Bölge nüfusu yaklaşık 15 milyon. İnsanlarımız kaç saattir göçük altında yardım bekliyor!" paylaşımını yaparak cevap verdi.

Milli futbolcu Merih Demiral, AFAD'ın açıklamasına sert tepki gösterdi: Yetersiz!

10 İL FELAKETİ YAŞADI

Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Spor

Merih Demiral Deprem AFAD Spor Haberler

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