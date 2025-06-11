Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Avustralyalı model Natalia Shadle ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Sürpriz iddiayı güçlendiren detay ise uygulamadaki şarkı çalma listesi oldu.

BOMBA VİDEO İDDİASI

Kenan Yıldız'ın 'K1' ismini kullandığı uygulamada 'Natalia' isimli bir çalma listesi oluşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Natalia Shadle'in ayrıca milli oyuncunun evinden 'TikTok' videosu da paylaştığı iddia edildi.

NATALIA SHADLE KİMDİR?

Futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Avustralyalı model Natalia Shadle, 1.82 boyunda. Instagram'dan 'nataliashadle' hesabından paylaşımlar yapıyor.