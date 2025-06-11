Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
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Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Avustralyalı model Natalia Shadle ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı iddiaları yalanlanan Yıldız'ın adı bu kez Natalia Shadle ile anıldı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Avustralyalı model Natalia Shadle ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Sürpriz iddiayı güçlendiren detay ise uygulamadaki şarkı çalma listesi oldu.

BOMBA VİDEO İDDİASI

Kenan Yıldız'ın 'K1' ismini kullandığı uygulamada 'Natalia' isimli bir çalma listesi oluşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Natalia Shadle'in ayrıca milli oyuncunun evinden 'TikTok' videosu da paylaştığı iddia edildi.

NATALIA SHADLE KİMDİR?

Futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Avustralyalı model Natalia Shadle, 1.82 boyunda. Instagram'dan 'nataliashadle' hesabından paylaşımlar yapıyor.

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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