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Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak

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Milli sporcular, Fransa'da yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 15 sporcuyla flöre, epe ve kılıç kategorilerinde yarışacak.

Milli sporcular, Fransa'da düzenlenecek ve yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyon, 21 Haziran'a kadar sürecek.

Flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimciler şu şekilde:

Kadınlar

Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can

Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör

Erkekler

Flöre: Kıvanç Kırtay

Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol

Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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