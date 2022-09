Milli dövüşçü Avrupa Şampiyonası öncesi beslenme düzenini anlattı

Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı esnada uyguladığı günlük beslenme düzenini anlatan Milli dövüşçü Emre Karaca, "Profesyonel sporcular kendi vücutlarını iyi tanır ve ona göre diyet programı uygular" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Milli kick boksçu Emre Karaca, iyi bir sporcunun öncelikle kendi vücudunu tanıdığını sonrasında ise yarışma takvimine göre beslenme programını düzenlemesi gerektiğini vurguladı. Her bir bireyin bedensel özelliğine göre diyetlerinin çeşitlenebileceğini ve antrenman programlarının kendisinde meydana getirebileceği sonuçların farkında olabileceğini belirten Karaca, herkesin aynı düzende benzer sonuçları alamayacağının da altını çizdi. 11 Kasım tarihinde Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Karaca, "Yaptığınız spor dalı ne olursa olsun karbonhidrat tüketimi sporcunun vazgeçilmezidir" şeklinde konuştu.

"Sıklet sporcuları olarak hem formumuzu hem de kilomuzu korumalıyız"

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan bir sporcu olarak günlük uyguladığı diyetten bahseden Karaca, "İkisi sarı, beşi beyaz olmak üzere her sabah en az 7 yumurta yiyorum. Onun dışında yeşillikler, peynir ve zeytin ile sabah öğünümü tamamlıyorum. Öğle vaktinde ise her sporcunun da yapması gerektiği gibi pirinç tüketiyorum. Yaptığımız iş epey efor sarf ettirdiğinden dolayı karbonhidrat ihtiyacımı oradan karşılıyorum. Pirincin yanında ise bir gün kırmızı et diğer gün tavuk ile geçiştiririm. Akşam öğününe gelmeden önce de kahve ile beraber ceviz, fındık, badem ve çerez grubundan oluşan ara öğünüm var. Bunun akabindeyse erken saatlerde hafif bir akşam yemeği tercih ediyorum. Çünkü sıklet sporcuları olarak hem formumuzu hem de kilomuzu korumak zorundayız. Günde mutlaka bir tane meyve yerim ve saat 17'den sonra kolay kolay bir şeyler yiyip içmem" ifadelerini kullandı.

"Kilo durumuma göre pirincin gramajı ile oynuyorum"

Mevsimsel olarak kalori yakım süreçlerinde de farklılık olabileceğini dile getiren Karaca, "İnsanoğlunun genç kalmasının sırrı tam olarak bu şekildedir. Yarışma olmadığında normal olarak şeker ihtiyacımızı, ekmek, hamur vs. rahatlıkla yiyebiliyoruz. Fakat yarışmaya yaklaşırken örneğin 250 gram pirinç yiyorsam bir hafta kala 100 grama kadar düşüyor. Kilo durumuma göre pirincin gramajı ile oynuyorum. Mevsimden dolayı kalori yakımı yaza nazaran pek olmuyor. Ben de kışın özellikle sporcularıma ringlerden çıkmamalarını öneriyorum ve nabız yüksek olmak üzere tempolu bir şekilde antrenman yaptırıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR