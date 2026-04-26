Milli cimnastikçiler, Çekya'daki yarışmada 8 madalya elde etti

Çekya Açık Aerobik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, büyükler ve gençler kategorilerinde 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Çekya Açık Aerobik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, büyükler ve gençler kategorilerinde 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 12 sporcu yarıştı.

Zeynep İmge Akgül, Elvin Gülen ve Arın Pekönür'den oluşan takım, gençler trio kategorisinde 18.650 puanla şampiyon oldu.

Arın, genç tek erkeklerde de 18.350 puanla altın madalya aldı.

