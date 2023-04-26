Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı'dan spora veda

Türkiye'de artistik cimnastikte ilkleri başaran kadın sporcumuz Göksu Üçtaş Şanlı, 32 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp artistik cimnastikte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2020'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde ikinci olarak ülkemize büyük kadınlarda ilk Avrupa şampiyonası madalyasını kazandırdı. Spor hayatını İzmir'de sürdüren evli ve 8 yaşında bir kız annesi milli cimnastikçi, Antalya'da bu ay ev sahipliği yaptığımız son Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ise milli kafilede yer almadı.

Veda kararını ilk ve son aldığı madalyaların fotoğraflarını paylaştığı sosyal medya hesabında duyuran Göksu, "Ufak bir plan değişikliği ile uzun yıllardır performans sergilediğim sporculuk kariyerimi burada sonlandırdığımı bildirmek istiyorum. 28 yıl önce küçük bir çocukken ellerimden tutup bana böylesi bir amacı vizyon edinmemi sağlayan en büyük teşekkür, başta anneme ve aileme gelsin. Cimnastiğe ilk başladığım günden itibaren üzerimde hakkı, emeği olan bana inanan tüm antrenörlerime çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Türkiye Cimnastik Federasyonu ailesine, beni izleyen, destekleyen veya ilham bulan herkese çok teşekkür ederim. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda şimdiden tüm takım arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum" dedi.