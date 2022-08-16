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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a büyük onur

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a büyük onur

İzmir ve Türk sporunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (EG) tarafından büyük onura layık görüldü.

İzmir ve Türk sporunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (EG) tarafından büyük onura layık görüldü. Avrupa Cimnastik Birliği'nin yaptığı oylamada artistik cimnastik erkek branşında Avrupa'da yılın sporcusu seçilen 29 yaşındaki  Ferhat Arıcan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldı. Törende bulunan EG Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin de başarılı sporcuyu tebrik etti.

2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak erkekler cimnastikte cumhuriyet tarihinde ilki başaran Göztepe'nin sporcusu Ferhat, geçen yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanıp Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmişti. Ulsalararası alanda ilkleri gerçekleştiren Ferhat Arıcan, 2020 ve 2021'de paralel barda üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olmayı başararak da tarihe geçti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ferhat Arıcan İzmir Spor Haberler

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