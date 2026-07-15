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Milli briççilerden Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

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Türkiye Briç Federasyonu, Letonya'daki Avrupa Genç Milli Takımlar Şampiyonası'nda 31 yaş altı milli takımının bronz madalya kazandığını ve 2027 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini açıkladı. 26 yaş altı kadın milli takımı da altıncı olarak aynı hakka sahip oldu.

Milli briççiler, Letonya'da düzenlenen Avrupa Genç Milli Takımlar Şampiyonası'nda 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Briç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Riga'daki organizasyonda 31 yaş altı milli takımı, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Oğuzhan Kadıoğlu, Metecan Kalaycı, Hakan Kuşçu, Cengiz Özgez, Tuğrul Utku Sarı ve Kadir Berkay Sezer'den oluşan milli takım, elde ettiği dereceyle 2027 Dünya Şampiyonası'na Avrupa kıtası kontenjanından katılma hakkı kazandı.

26 yaş altı kadın milli takımı ise Avrupa altıncısı olarak ilk 8 takım arasına girdi ve 2027 Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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