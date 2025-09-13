Milli boksörümüz Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi
İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar +75kg'da temsil eden Büşra Işıldar, yarı finalde Avustralya'dan Emma Sue Greentree'yi 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.
İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar +75kg'da Milli boksör Büşra Işıldar, yarı finalde ringde Avustralyalı rakibi Emma Sue Greentree ile karşı karşıya geldi.
BÜŞRA IŞILDAR FİNALE YÜKSELDİ
Milli boksörümüz Büşra Işıldar, rakibine karşı üstün bir performans sergiledi ve maçı kazanarak finale yükselmeyi başardı. Karşılaşma, hakemlerin verdiği karar doğrultusunda 4-1 Büşra Işıldar lehine sonuçlandı. Milli sporcu, finale çıktı.
HEDEF ALTIN MADALYA
Milli boksör, finalde mücadele ederek altın madalyaya ulaşmaya çalışacak. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı, Büşra Işıldar'ın final karşılaşmasında olacak.