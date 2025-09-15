Haberler

Milli Boksörlerden Dünya Şampiyonası'nda İki Gümüş, Bir Bronz Madalya

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk kadın boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar gümüş, Şeyma Düztaş ise bronz madalya kazandı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadın milli boksörler bir başarıya daha imza attı. Fenerbahçe Kulübü sporcusu, Avrupa ve dünya ikincisi Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde Hintli rakibi Zareen Nikhat'ı 5-0, yarı finalde Özbek rakibi Feruze Kazakova'yı 4-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Kazakistanlı rakibi Alus Baltıbekova'ya karşı kaybederek gümüş madalya kazandı.

Bir diğer finalist Büşra Işıldar, Polonyalı ve Hintli rakiplerini geride bıraktı. Çeyrek finalde İngiliz Mary Kate Smith'i 5-0, yarı finalde Avustralyalı Emma Sue Greentree'i 5-0 mağlup etti. Finalde İrlandalı Aoife O'Rourke'ye yenilerek gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Türkiye'yi +80 kiloda temsil eden Fenerbahçe sporcusu Şeyma Düztaş, dünya 3.'sü olarak bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla Türkiye, Dünya Boks Şampiyonası'nı 2 gümüş, 1 bronz madalya ile tamamladı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise çeyrek finalde veda etti. - İSTANBUL

