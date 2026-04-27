Milli boksörlerden Brezilya'da iki bronz madalya

Milli boksörler Emrah Yaşar ve Büşra Işıldar, Brezilya'nın Foz do Iguaçu şehrinde düzenlenen World Boxing Cup'ta bronz madalya kazandı.

Brezilya'nın Foz do Iguaçu şehrinde 20-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen World Boxing Cup sona erdi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden boksörler, organizasyonu iki bronz madalya ile tamamladı. Erkekler 90 kg kategorisinde ringe çıkan Emrah Yaşar ve kadınlar 75 kg kategorisinde mücadele eden Büşra Işıldar, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkan Hekimoğlu: "Boksörlerimizi tebrik ediyorum"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'da zorlu rakiplere karşı mücadele eden boksörlerimizi kutluyorum. Emrah ve Büşra'nın kazandığı bu madalyalar, olimpiyat hazırlık sürecimizde bizler için önemli bir test niteliği taşıyor. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
