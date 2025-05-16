Milli Boksör Yunus Emre Taşkın: Hem Ringde Hem Beyaz Perdede Hedefleri Var

Milli Boksör Yunus Emre Taşkın: Hem Ringde Hem Beyaz Perdede Hedefleri Var
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24 yaşındaki milli boksör Yunus Emre Taşkın, boks kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yaparak hem ringde hem de beyaz perdede başarılı olmak istiyor. 'Bulutların Ardında' filminde başrol oynayan Taşkın, uluslararası ödüller kazandı ve gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Milli boksör Yunus Emre Taşkın, hem ringde hem beyaz perdede "parlamak" istiyor.

Sporculuk kariyerinde Türkiye üçüncülükleri ile uluslararası derecesi bulunan 24 yaşındaki Yunus Emre, boksun yanında oyunculuk da yapıyor.

"Bulutların Ardında" filminde başrolü üstlenen Yunus Emre, uluslararası film festivallerinde ödüller de aldı.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla turnuvalara hazırlanan Yunus Emre Taşkın, AA muhabirine, 13 yaşında ağabeyinin yönlendirmesiyle boksa başladığını söyledi.

Boksu çok sevdiğini anlatan Yunus Emre, "Bu benim ilk milli kampım. Burada kendimi çok geliştireceğime inanıyorum. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda güzel maç çıkardım. Özbek antrenörümüz beni kampa çağırdı. 85 kiloda dövüşüyorum." dedi.

İtalya ve Amerika'da ödül

Boks kariyerinin yanında profesyonel oyunculuk yaptığını ifade eden Yunus Emre, "Ağabeyim yönetmen, uluslararası film festivallerinde ödül aldık. Başrol oyuncusu olduğum Bulutların Ardında filmi TRT 2'de yayınlandı. Ağabeyimle büyük başarılar alacağımı düşünüyorum. İtalya ve Amerika'da düzenlenen film festivallerinde ödül aldım." diye konuştu.

Sinema ve spora dair hedeflerinden de bahseden Yunus Emre, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefim hem oyunculuk, hem boks. Boksta hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Oyunculuk kariyerimde de iyi bir aksiyon oyuncusu olmak istiyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum."

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
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