Milli Boksör Simge Bekler, Avrupa Şampiyonası Hedefliyor

Milli boksör Simge Bekler, ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Boksa 10 yaşında babasının yönlendirmesiyle başlayan Simge'in kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Simge, eylül ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Simge Bekler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır boks yaptığını söyledi.

Babasının desteği ve yönlendirmesiyle boksa başladığını anlatan Simge Bekler, "Boksa başladığımda daha 10 yaşındaydım. Şimdi 18 yaşındayım. Boksa başladıktan kısa süre sonra ilk Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada üçüncü oldum. Daha sonra Türkiye şampiyonalarında şampiyon oldum." dedi.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılmadığını ifade eden milli sporcu Simge, heyecanlı ve istekli olduğunu dile getirdi.

"Hedefim olimpiyatlara gitmek"

Madalya kazanmak için elinden geleni yapacağını belirten Simge, şunları kaydetti:

"İlk kez katılacağım Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Heyecanlı bir serüven geçiyor. Antrenörlerimiz bize çok destek sağlıyor. Kampımız güzel geçiyor. Yoğun bir tempoyla kamp yapıyoruz. Bosna Hersek'te bir turnuvaya gideceğiz. Daha sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Yoğun bir tempo geçiriyoruz. Çok çalışıyoruz. Çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz."

Simge Bekler, boksta asıl hedefinin olimpiyat olduğunu ifade ederek, "Hedefim olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlarda güzel dereceler, başarılar elde etmek. Boksu çok seviyorum. Baş antrenörümüz Baykan Arslan başta olmak üzere diğer antrenörlerimize ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Suat Hekimoğlu'na bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.