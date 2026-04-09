Milli boksör Mustafa Çolak, iki büyük organizasyondan da altın madalya ile dönmek istiyor Açıklaması

Milli boksör Mustafa Çolak, bu yıl düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Boksa 11 yıl önce başlayan 22 yaşındaki Mustafa'nın kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Uluslararası turnuvalarda dereceleri bulunan milli boksör, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile 15-26 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Mustafa, şampiyonalara günde çift idmanla hazırlanıyor. 65 kiloda ringe çıkacak milli boksör Mustafa Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda yüzme sporu ile ilgilendiğini, bu spor branşında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğünün bulunduğunu anlattı.

Bir tanıdığını vesilesiyle yöneldiği boksta 2015 yılının kendisi için dönüm noktası olduğunu anlatan Mustafa, "2015'te ringe çıktığımda kiloluydum ve kısa boyluydum. Hırsımdan, yaramazlıklarımdan dolayı beni boksa gönderdiler. Kilo verme amacıyla boksu sürdürdüm. İlk katıldığım turnuvada yenildim. Daha sonra hırs yaptım. O zamandan bu zamana şampiyonluklarla geldim. 6 Türkiye şampiyonluğum var. İkinciliklerim, üçüncülüklerim var." diye konuştu.

Milli boksör sunulan imkanlardan memnun

Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran'ın hocası olduğunu ifade eden Mustafa, onun sayesinde boksu sevdiğini belirtti.

Hedeflerini anlatan Mustafa Çolak, şöyle devam etti:

"Asıl hedefim Avrupa Boks Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda bayrağımızı dalgalandırmak, bayrağımızı en yukarı çekmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak. Her bir turnuva bizim için çok önemli. Orada ülkemizi ve bayrağımızı temsil ediyoruz. Bayrağımızı temsil ettiğim için hepsi ayrı ayrı bizim için çok önemli. Ama tabii ki her boksörün hedefi olduğu gibi ben de olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum. Bu kadar güzel imkanları bize sağlıyorlar. Ama biz başarı vermezsek onları da rencide etmiş oluyoruz. Biz altın madalyayı alıp 'Sizin verdiğiniz imkanları bakın biz değerlendirdik ve altın madalyayı aldık İstiklal Marşı'mızı okuttuk' demek istiyorum."

Yaşadığı sakatlık hakkında da bilgi veren Mustafa, "2018 yılından itibaren bir sakatlığım vardı. Bunu düzeltmeye çalıştım ve şu an çok iyiyim. Federasyon başkanımızın bize sağladığı fizik tedavi, yurt dışı kampları ve bütün imkanlardan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ona buradan minnettarız. Gerçekten malzeme olsun, destek olsun. Bütün her şey için ona çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.