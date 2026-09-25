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Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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