Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Tayland'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, Sırp Andela Brankovic ve İspanyol Jenifer Fernandez Romero'yu yenerek çeyrek finale yükseldi.

Taylandlı rakibi Nilawan Techasuep'i de mağlup ederek son 4 sporcu arasına adını yazdıran milli boksör, Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

Türkiye, böylece boks branşında 8. olimpiyat kotasını elde etti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına 5 kadın ve 3 erkek boksör ringe çıkacak.

Olimpiyat kafilesinde kadınlarda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 60 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli; erkeklerde 51 kiloda Samet Gümüş, 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 80 kiloda Kaan Aykutsun yer alacak.