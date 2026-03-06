Haberler

Kozanlı boksör Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinden milli boksör Azra Nur Çetin, Tayland'da düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'na katılacak. 17 yaşındaki Azra, 48 kilogramda mücadele edecek ve daha önce Avrupa şampiyonalarında dikkat çeken başarılar elde etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan milli boksör Azra Nur Çetin, Tayland'da düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'na katılacak.

Kozan Belediyespor altyapısında boksa başlayan 17 yaşındaki sporcu, Tayland'da 48 kilogramda mücadele edecek.

Daha önce Slovenya ve Bosna Hersek'teki Avrupa şampiyonalarında üçüncülük elde eden Azra, Gençler Dünya Kupası hazırlıklarını Çanakkale'deki 19 yaş altı milli takım kampında sürdürüyor.

Kendi kategorisinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye şampiyonluğu bulunan Azra, Tayland'daki organizasyonda Türkiye adına ringe çıkacak.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
