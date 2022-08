Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can'dan yeni rekor

Toroslar Belediyesinin Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın, 49 tur koşu ve 48 isabetli vuruşla Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 56 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da düzenleniyor. Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası arenalarda aldığı başarılarla dikkat çeken Toroslar Belediyesinin Bocce Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın da İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye'nin ve Mersin'in gururu oldu.

"Dünyanın birçok ülkesinden tebrik mesajları alıyor"

Bocce Erkekler Volo Basamak disiplininde yarışan Milli Sporcu Yakın, 49 tur koşu ve 48 isabetli vuruşuyla tüm ülkelerin dikkatini de çekti. Türkiye rekoru kırarak altın madalyayı kazanan Yakın, dünyanın birçok ülkesinden tebrik mesajları alıyor.

Bocce dalında yurt dışına transfer olan ilk Türk sporcu da olan Yakın, bu milli başarısında Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın büyük bir emeği olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

5. İslami Dayanışma Oyunları'na antrenörü Niyazi Kutlay ile birlikte çok iyi hazırlandığını kaydeden Yakın; "Elde ettiğim bu başarı emeğin, disiplinli çalışmanın ve özverinin eseridir. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a her türlü desteğinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Toroslar'da yapılacak Dünya Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonası'na hazırlanıyor"

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Mehmet Can Yakın, 30 Ekim- 4 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk kez Mersin Toroslar Bocce Spor Tesisinde düzenlenecek, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonaları'na da hazırlanıyor. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi tarafından organize edilecek olan şampiyonaya, dünya geneli yaklaşık 40 takımdan 300'e yakın sporcu katılacak.

Bocce Milli Takımının bel kemiğini oluşturan sporculardan olan Mehmet Can Yakın da şampiyonada boy gösterecek ve yeni bir altın madalyayı kazanmak için mücadele edecek.

"Gurur duyduk"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, spora verdikleri her desteğin başarı olarak geri dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Bocce Erkekler Volo Basamak disiplininde altın madalyanın sahibi olan Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın'a teşekkür etti. "Sporcumuzun aldığı başarı sadece Toroslar için değil Mersin için bir gurur kaynağıdır" diyen Yılmaz; "Şampiyon sporcumuz Mehmet Can Yakın, performansı ile Mersin'de ve Türkiye'de bu sporda en iyisi olduğunu elde ettiği başarıyla kanıtladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Antrenörümüz Niyazi Kutlay'ın nezdinde sporcumuzu tebrik ediyoruz. İnşallah Mehmet Can Yakın'ın ve tüm sporcularımızın, 30 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında ilçemizde gerçekleştireceğimiz Dünya Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Bocce sporuna verdiği değerli katkılarından dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu ve aynı zamanda Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN