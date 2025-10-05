Haberler

Milli Bilardocular Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Türk sporcular, Ferdi Özdemir altın, Erdem Özelçi ise bronz madalya kazandı.

Milli bilardocular, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Assen kentinde düzenlenen organizasyonda büyük erkekler 10 top disiplininde mücadele eden Ferdi Özdemir, finalde Finlandiyalı rakibi Valtteri Virtanen'i 7-5 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Büyük erkekler kategorisinde yarışan Erdem Özelçi ise bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi?

Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.