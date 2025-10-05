Milli Bilardocular Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Türk sporcular, Ferdi Özdemir altın, Erdem Özelçi ise bronz madalya kazandı.
Milli bilardocular, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Assen kentinde düzenlenen organizasyonda büyük erkekler 10 top disiplininde mücadele eden Ferdi Özdemir, finalde Finlandiyalı rakibi Valtteri Virtanen'i 7-5 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Büyük erkekler kategorisinde yarışan Erdem Özelçi ise bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor