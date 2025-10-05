Milli Bilardocular Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Milli bilardocular, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Assen kentinde düzenlenen organizasyonda büyük erkekler 10 top disiplininde mücadele eden Ferdi Özdemir, finalde Finlandiyalı rakibi Valtteri Virtanen'i 7-5 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Büyük erkekler kategorisinde yarışan Erdem Özelçi ise bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.