Milli bilardocular Almanya'da mücadele edecek
Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenecek 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona 38. kez gerçekleştiriliyor ve 1 Mart Pazar günü sona erecek.
Organizasyon, 1 Mart Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu