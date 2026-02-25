Milli bilardocular Almanya'da mücadele edecek

Haberler

Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenecek 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona 38. kez gerçekleştiriliyor ve 1 Mart Pazar günü sona erecek.

Milli bilardocular Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, Almanya'da yarın başlayacak 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Viersen kentinde 38'incisi düzenlenecek şampiyonada Türkiye adına Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt yarışacak.

Organizasyon, 1 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
