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Milli bilardocu Seymen Özbaş, Avrupa şampiyonu oldu

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- Seymen Özbaş, 21 Yaş Altı Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı Takımlar kategorisinde Seymen Özbaş ve Kıvanç Burkan Yıldırım, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti

Milli bilardocu Seymen Özbaş, Yunanistan'da düzenlenen 21 Yaş Altı Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kategoride altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Seymen Özbaş, final karşılaşmasında Almanya'dan Amir Ibraimov'u 35-31 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Seymen Özbaş, bireysel kategorideki şampiyonluğunun yanı sıra Kıvanç Burkan Yıldırım ile takımlar kategorisinde de mücadele etti.

Milli sporcular Seymen Özbaş ve Kıvanç Burkan Yıldırım, takımlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
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