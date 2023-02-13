Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti Spor Haberleri Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük hasarlara sebebiyet veren depremlerde Malatya'da enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük hasarlara sebebiyet veren depremlerde Malatya'da enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Çankaya Üniversitesi Kahramanmaraş Malatya Aydoğan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.