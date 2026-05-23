Avrupa 10 Bin Metre Kupası, İtalya'da düzenlendi

İtalya'da düzenlenen Avrupa 10 Bin Metre Kupası'nda Türk atletler kadınlarda 3., erkeklerde 6. oldu.

Milli atletler, İtalya'da düzenlenen Avrupa 10 Bin Metre Kupası'nda mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre La Spezia kentindeki organizasyonda, Türkiye adına kadın ve erkeklerde üçer sporcu yarıştı.

Kadınlarda Derya Kunur 9, Bahar Yıldırım 19, Nursena Çeto ise 35. sırayı aldı.

Erkeklerde Abdülhalik Çağıran 42, Enbiya Yazıcı 47, Mert Selek ise 48. oldu.

Türkiye, takım sıralamasında kadınlarda 3, erkekler ise 6. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
