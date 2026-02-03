Haberler

Milli atletler saç saça baş başa kavga etti

Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında çıkan kavga yarışmayı durdurdu; iki milli atlet diskalifiye edilirken, olayla ilgili disiplin süreci başlatıldı.

  • Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama yarışması, milli atletler Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasındaki kavga nedeniyle yarıda kaldı.
  • Hakem heyeti Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik'i diskalifiye etti.
  • Türkiye Atletizm Federasyonu olayla ilgili disiplin süreci başlattı.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, üç adım atlama yarışmasında yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Milli atletler Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında başlayan tartışma, pistin ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

YARIŞMA DURDU, SALON KARIŞTI

Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz ile Avrupa yedincisi Sedef Çevik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı.

YAN TARAFLAR DA KAVGAYA KARIŞTI

Olay sadece sporcularla sınırlı kalmadı. Tuğba Danışmaz'ın saha kenarında bulunan erkek arkadaşı eski atlet Arda Eriş ile Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Cüneyt Yüksel arasında da yumruklu kavga yaşandı.

FEDERASYON YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Salonun karışmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Asbaşkan Ayşegül Baklacı ve ENKA Spor Genel Müdürü Ekrem Ay olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Sözcü'nün haberine göre tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

DİSKALİFİYE KARARI ÇIKTI

Hakem heyeti, yaşanan olayların ardından 26 yaşındaki Tuğba Danışmaz ile 22 yaşındaki Sedef Çevik'i diskalifiye etti. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun olayla ilgili disiplin süreci başlattığı ve ek yaptırımların da gündeme gelebileceği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSPEED GROUP:

hiç yakıştımı size . örnek insanlarsınız çok yazık olmuş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıatabey yılmaz:

Nihayet Acunun radarına girdiler. Survivor 2027 sezonu beni bekle :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı