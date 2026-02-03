Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında çıkan kavga yarışmayı durdurdu; iki milli atlet diskalifiye edilirken, olayla ilgili disiplin süreci başlatıldı.
- Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama yarışması, milli atletler Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasındaki kavga nedeniyle yarıda kaldı.
- Hakem heyeti Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik'i diskalifiye etti.
- Türkiye Atletizm Federasyonu olayla ilgili disiplin süreci başlattı.
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, üç adım atlama yarışmasında yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Milli atletler Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında başlayan tartışma, pistin ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.
YARIŞMA DURDU, SALON KARIŞTI
Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz ile Avrupa yedincisi Sedef Çevik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı.
YAN TARAFLAR DA KAVGAYA KARIŞTI
Olay sadece sporcularla sınırlı kalmadı. Tuğba Danışmaz'ın saha kenarında bulunan erkek arkadaşı eski atlet Arda Eriş ile Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Cüneyt Yüksel arasında da yumruklu kavga yaşandı.
FEDERASYON YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ
Salonun karışmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Asbaşkan Ayşegül Baklacı ve ENKA Spor Genel Müdürü Ekrem Ay olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Sözcü'nün haberine göre tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.
DİSKALİFİYE KARARI ÇIKTI
Hakem heyeti, yaşanan olayların ardından 26 yaşındaki Tuğba Danışmaz ile 22 yaşındaki Sedef Çevik'i diskalifiye etti. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun olayla ilgili disiplin süreci başlattığı ve ek yaptırımların da gündeme gelebileceği öğrenildi.