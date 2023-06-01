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Milli Atletler Fransa'da Avrupa Kupası'na Katılacak

Milli Atletler Fransa'da Avrupa Kupası'na Katılacak

Spor Haberleri

Milli atletler, Fransa'da 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek 10 bin metre Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki Pace kasabasında gerçekleşecek yarışta yer alacak 6 milli sporcu, bu ülkeye gitti. Milli takım adına Avrupa Kupası'nda kadınlarda Fatma Karasu, Bahar Atalay ve Yayla Kılıç Gönen, erkeklerde ise Ramazan Özdemir, Sezgin Ataç ve Ömer Amaçtan yer alacak.

Milli atletler, Fransa'da 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek 10 bin metre Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki Pace kasabasında gerçekleşecek yarışta yer alacak 6 milli sporcu, bu ülkeye gitti.

Milli takım adına Avrupa Kupası'nda kadınlarda Fatma Karasu, Bahar Atalay ve Yayla Kılıç Gönen, erkeklerde ise Ramazan Özdemir, Sezgin Ataç ve Ömer Amaçtan yer alacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Fransa Spor Haberler

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