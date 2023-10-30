Milli Atlet Süleyman Sılacı, 50 Yıldır Uludağ Zirvesine Tırmanıyor

Yıllar boyunca ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturan milli atlet Süleyman Sılacı, 50 yıl önce başlattığı Cumhuriyet bayramlarında Uludağ zirvesine çıkma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Yıllar boyunca ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturan, ismini dereceler ile tarihe yazdıran milli atlet Süleyman Sılacı, Yıldırım Beyazıt Lisesi öğrencisiyken Bursaspor Atletizim Takımı olarak 29 Ekim 1973 tarihinde başlatmış olduğu Uludağ zirve tırmanışını 50 senedir devam ettiriyor.

Milli atlet Süleyman Sılacı 50 yıl önce başlattığı Cumhuriyet bayramlarında Uludağ zirvesine çıkma geleneğini, bu yıl da yerine getirdi. Sılacı Cumhuriyetin 100.yılında da öğretim üyeleri, iş adamları, sporcular ve basın mensupları eşliğinde Uludağ zirvesine tırmanışını gerçekleştirdi.

1973 yılında Halit Acar, Raif Çakır, Mustafa Tüfekçi, İsmail Bilen, Müyesser Uludağ, Nesrin Özkalp, Şükran Özkan, Sinem Tüfekçi, Hatice Hatipoğlu ile başlayan tırmanışın ardında bu yıl zirveye yolculukta Raif Çakır, Tuncer Topsaç, Öner Bilgin, Ahmet Nemidar İlkar, Fatih Acar, Cenal Sılacı, Sinan Sılacı, Hasan Kurt, Seda Kurt, Hüseyin İldan, Salih Ender Arı, Fatih Eyi, Mete Eyi, Selçuk Bayık, Tarık Üçkardeş, Ahmet Korkmaz isimleri ile devam etti. Zirveye çıkan grup İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu.

Zirvede duygularını ifade eden milli atlet Süleyman Sılacı, "Cumhuriyetimizin 100.yılını yine ekibimle zirvede kutladık. Bu kutlama güzel olduğu kadar yorucuydu. Daha önce Volfram'dan başladığımız yürüyüşe bu sene Oteller Bölgesi'nden başladık. Marmara'nın en yüksek tepesinde Cumhuriyeti kutlamak müthiş bir duygu" şeklinde konuştu. - BURSA