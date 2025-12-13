Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan yeni başarılara koşuyor Açıklaması

Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan, yeni hedeflerine başarıyla ulaşmak için hız kesmeden koşmaya devam ediyor.

Trabzon'da 2016'da düzenlenen 3000 metre Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2016) şampiyonluğa uzanan 24 yaşındaki Kalkan, 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Salon Şampiyonası'nda 3000 metre kategorisinde elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı.

Farklı yaş kategorilerinde Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Kalkan, bu yıl milli takımla Romanya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda takım halinde altın madalyayı kazandı.

Kalkan, Aksaray'daki Dağılgan Spor Kompleksi'nde yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor"

Atletizmle 15 yıldır ilgilenen İnci Kalkan, AA muhabirine, başarılarının devam etmesi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Büyük hedeflerinin olduğunu, bunun için her gün çift antrenman yaptığını anlatan Kalkan, şöyle konuştu:

"Balkan Şampiyonası'nın ardından Gaziantep'te uluslararası bir organizasyona katıldım ve üçüncü oldum. Yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 2026'da Avrupa Atletizm Şampiyonası olacak. Hedefimiz burada kürsüye çıkarak bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak. Daha önce birçok yarışmada bunu yaptım. Kendime güveniyorum, yine yapacağıma inanıyorum. Milli takım kampları çok iyi geçiyor. Milli takımda hava çok iyi. Milli takımın başarısı için mücadele ediyoruz. 2028'de yapılacak Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum."

Antrenör Orhan Kahraman : "Altyapıdan da birçok sporcumuz yetişiyor, hepsi de İnci'yi örnek alıyor"

Antrenör Orhan Kahraman ise yetenekli ve başarılı bir milli sporcu olan İnci ile hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getirdi.

Hedeflere teker teker ulaştıklarını vurgulayan Kahraman, "Günde yaklaşık 5 saat antrenman yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla buraya kadar getirdik. Aksaraylı büyüklerimizden sponsor desteği bekliyoruz. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Altyapıdan da birçok sporcumuz yetişiyor. Hepsi de İnci'yi örnek alıyor." ifadesini kullandı.