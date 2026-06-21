Haberler

Milli para atlet Fatih Kamuz, Tunus Grand Prix'sinde gümüş madalya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde mücadele eden milli sporcu Fatih Kamuz, gülle atma F56 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde mücadele eden milli sporcu Fatih Kamuz, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda milli sporcular Fatih Kamuz, Musa Elçi ve Hüseyin Mert Işık mücadele etti.

Fatih Kamuz, gülle atma F56 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı

İspanya ilk maçın acısını fena çıkardı
İnterpol'ün aradığı firari, sahte kimlikle Kütahya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suçlu o ilimizde enselendi
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi

Öksürük şikayetiyle gittiği klinikte yapılan iğne hayatını kararttı
4'te 4! Filenin Sultanları, Çin'i de devirdi

Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

Tatile çıkıyorlar: 6 yıldıza ekstra izin
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin

Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

İki köy arasında silahlı çatışma! Yaralılar var